Der asiatische Handel startet mit deutlichen Gewinnen in die neue Börsenwoche. Nachdem die Wall Street die Tagesverluste am Freitag abschütteln und gemeinsam mit dem DAX im Plus schließen konnte, setzen die Anleger ihren bullishen Weg auch Montagfrüh fort. Die Futures auf alle wichtigen US-Indizes liegen mehr als 1 % im Plus. Der DAX Future notiert sogar mehr als 1,5 % im Plus und indiziert eine positive Börsenöffnung in Frankfurt.FED lehnt negative Zinsen ab - nochDas "60 Minutes" Interview mit FED-Chef Jerome Powell schlägt auch Montagfrüh noch hohe Wellen. Auf dem US-Sender CBS hatte Powell seine Ansicht bekräftigt, dass die Erholung der US-Wirtschaft im 2. Halbjahr einsetzen kann, solange es keine 2. Pandemiewelle gibt. Eine vollständige Erholung der Wirtschaft sei voraussichtlich jedoch erst bis Ende 2021 möglich.

Den vollständigen Artikel lesen ...