Es hatte sich angedeutet: Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider sind Gazproms Gasexporte nach Westeuropa im ersten Quartal um satte 19 Prozent gesunken. Verantwortlich hierfür war in erster Linie die anhaltend warme Witterung sowie gegen Ende des Quartals der Corona-Shutdown in vielen Ländern Europas.Für das Gesamtjahr rechnet der weltgrößte Erdgasproduzent mit einem Rückgang des Gasabsatzes in Europa um 16 Prozent auf 167 Milliarden Kubikmeter. Darüber hinaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...