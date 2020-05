The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1431430740 GLANBIA CO-OP SOC.16/21CV BD02 BON EUR NCA XFRA XS2152219973 ZHENRO PPTYS 20/24 BD02 BON USD NCA XFRA XS2177013252 RECK.B.T.S. 20/26 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS2177349912 IGNITIS GR. 20/30 MTN BD02 BON EUR NCA EOAH XFRA XS2177575177 E.ON SE MTN 20/23 BD02 BON EUR NCA EOAJ XFRA XS2177580250 E.ON SE MTN 20/28 BD02 BON EUR NCA EOAK XFRA XS2177580508 E.ON SE MTN 20/31 BD02 BON EUR NCA R9Q XFRA AU000000RCE5 RECCE PHARMACEUTICALS LTD EQ00 EQU EUR NCA 4U5 XFRA CA76611L1040 RIDGESTONE MINING INC. EQ00 EQU EUR NCA XSLE XFRA DE000A2UDH55 XTRACK. ETC SILBER 79 EQ00 EQU EUR YCA XFRA FR0013044286 BIM 15/20 CV EQ00 EQU EUR NCA XFRA FR0013344033 SAFRAN 18/23 ZO CV EQ00 EQU EUR NCA FTGU XFRA IE00B8X9NW27 FIR.T.G.US L.C.C.A.D.U.E. EQ00 EQU EUR YCA FTGE XFRA IE00B8X9NY41 FIRST T.G.-EUROZ.A.D.AAEO EQ00 EQU EUR YCA 36BA XFRA IE00BH4G7D40 ISH2-DL C.BD E. HGDEOD EQ00 EQU EUR YCA FTGG XFRA IE00BWTNM966 FIR.T.G.-GER.ALPHDEX A EO EQ00 EQU EUR YCA 4W9 XFRA NO0010840507 PEXIP HOLDING AS NK -,015 EQ00 EQU EUR NCA LC8 XFRA SE0010441584 CALLIDITAS THERAPEUTICS EQ00 EQU EUR N