The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A109Z8 STRABAG SE 13-20 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0225506 EXPORT-IMPORT BK 14/20MTN BD00 BON AUD NCA XFRA AU3CB0229805 BNP PAR.(SYD) 2020 BD00 BON AUD NCA XFRA AU3FN0025615 EXPORT-IMPORT BK 2020 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA AU3FN0027587 BNP PAR.(SYD) 2020 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A1HJ483 WUERTH FIN.INTL 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2AH88 UC-HVB IS1772 BD01 BON EUR NCA XFRA US05579TED46 BNP PARIBAS/US 2020 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US90345WAD65 US AIRW.P.T.12-2 2025 A BD01 BON USD NCA XFRA USU05526AJ48 B.A.T. CAP. 17/24 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0923109069 AFR. DEV. BK 13/20 MTN BD01 BON MXN NCA XFRA XS1913453988 EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN BD01 BON RUB NCA XFRA US00850XAC20 AGR.BK CH.NY 15/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US05463EAC21 AXIS BK (DU.BR.)14/20 MTN BD02 BON USD NCA O3AH XFRA US68323ADH41 ONTARIO PROV. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1215617272 AGILE GROUP HLDGS 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1822824642 GLAXOSM.CAP. MTN 18/20FLR BD02 BON EUR N