FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3K1 XFRA KYG5264Y1089 KINGSOFT COR.LTD DL-,0005

TE5 XFRA SE0009806045 TERRANET HOLDING AB B

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01

SXYA XFRA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW

13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS

8CY XFRA FR0013204351 CYBERGUN SA EO -,001

