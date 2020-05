TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend freundlich tendieren die Aktienmärkte in Ostasien am Montag. Am Freitag war es an der Wall Street leicht aufwärts gegangen und aktuell liegen die Futures auf die US-Indizes wieder im Plus. Ein Hauptgrund für die positive Stimmung sind Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Sonntag in einem CNBC-Interview. Er hatte bekräftigt, sein Haus besitze eine Menge Munition um die Rezession zu bekämpfen, die durch die coronabedingten Schließungen hervorgerufen werde. Zugleich kündigte er "harte Zeiten" an mit einer Schrumpfung der Wirtschaft im zweiten Quartal um 30 Prozent und einer Arbeitslosigkeit bis zu 25 Prozent. Er rechne aber mit einer raschen Erholung, so Powell: "Man sollte nicht gegen Amerikas Wirtschaft wetten."

In Japan geht es mit dem Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 20.131 Punkte nach oben, obwohl Daten zum Wirtschaftswachstum das Abgleiten in die Rezession im ersten Quartal auswiesen. Das aktuelle Quartal wird noch schwächer erwartet. Allerdings war der Rückgang mit minus 3,4 Prozent nicht so schlimm wie die befürchteten 4,8 Prozent. Im zweiten Quartal wird mit einem Minus von 20 Prozent oder mehr gerechnet.

Zu den gesuchten Sektoren gehören Energiewerte, die von der allmählichen Wiederöffnung der Wirtschaft profitieren. Inpex gewinnen 3,3 Prozent und JXTG Holdings 2,3 Prozent. Japan Post Holdings fallen um 7,6 Prozent und der Kurs der Tochter Japan Post Bank um 14 Prozent, nachdem beide einen Rückgang beim Nettogewinn für das neue Geschäftsjahr prognostizierten und zudem keine Angabe zur Dividende machten.

Die Softbank-Aktie legt um 1,3 Prozent zu. Quellen zufolge will Softbank einen Teil des Anteils an T-Mobile US an die Deutsche Telekom veräußern. Alibaba-Mitgründer Jack Ma will derweil das Board von Softbank verlassen.

An den chinesischen Börsen geht es ebenfalls nach oben, wenn auch nur moderat in Schanghai um 0,6 Prozent und in Hongkong um 0,4 Prozent. Der oberste Gesundheitsberater der chinesischen Regierung fürchtet eine zweite Coronavirus-Welle in seinem Land. Wegen fehlender Immunität sei die Mehrheit der Chinesen derzeit weiterhin anfällig für das Virus. Die Lage sei in China nicht anders als in anderen Ländern.

Derweil treiben in Australien neue Daten zum Arbeitsmarkt, die frühe Anzeichen einer Erholung signalisieren. So ergab eine staatliche Befragung, dass der Anteil der Beschäftigten Anfang Mai auf 64,2 Prozent von 63,4 Prozent Anfang April gestiegen ist. Auch bei den Arbeitsstunden ergab sich eine Verbesserung. Der Leitindex in Sydney gewinnt 1,1 Prozent.

Gold und Öl setzen ihre Aufwärtsbewegung der Vorwoche fort. Die Feinunze Gold steigt um ein weiteres Prozent auf rund 1.760 Dollar, der Brent-Ölpreis rückt um 3,1 Prozent auf 33,52 Dollar je Barrel vor.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.467,60 +1,16% -18,20% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.131,11 +0,47% -15,30% 08:00 Kospi (Seoul) 1.939,66 +0,64% -11,74% 08:00 Schanghai-Comp. 2.885,76 +0,60% -5,39% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.892,24 +0,40% -15,57% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.542,12 +0,74% -21,70% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.413,42 +0,71% -11,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0820 +0,0% 1,0818 1,0812 -3,5% EUR/JPY 115,91 +0,1% 115,85 115,83 -4,9% EUR/GBP 0,8946 -0,1% 0,8953 0,8853 +5,7% GBP/USD 1,2096 +0,1% 1,2083 1,2213 -8,7% USD/JPY 107,12 +0,0% 107,11 107,12 -1,5% USD/KRW 1233,19 +0,5% 1233,19 1230,36 +6,8% USD/CNY 7,1022 +0,1% 7,1022 7,0976 +2,0% USD/CNH 7,1313 -0,0% 7,1324 7,1144 +2,4% USD/HKD 7,7516 +0,0% 7,7509 7,7516 -0,5% AUD/USD 0,6437 +0,4% 0,6413 0,6465 -8,2% NZD/USD 0,5951 +0,4% 0,5927 0,5997 -11,6% Bitcoin BTC/USD 9.869,01 +1,1% 9.759,26 9.619,51 +36,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 30,60 29,43 +4,0% 1,17 -48,5% Brent/ICE 33,52 32,50 +3,1% 1,02 -47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.760,88 1.742,23 +1,1% +18,65 +16,1% Silber (Spot) 17,16 16,63 +3,2% +0,54 -3,9% Platin (Spot) 808,65 798,55 +1,3% +10,10 -16,2% Kupfer-Future 2,36 2,33 +1,3% +0,03 -16,1% ===

