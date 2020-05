Investors House Oyj: INVESTORS HOUSE KEHITTÄÄ TIKKURILAN KESKUSTAN ASUNTOHANKETTA YHDESSÄ FIRAN KANSSA

Investors House Oyj

Lehdistötiedote, 18.5.2020 klo 8.30

INVESTORS HOUSE KEHITTÄÄ TIKKURILAN KESKUSTAN ASUNTOHANKETTA YHDESSÄ FIRAN KANSSA

Investors House ja Fira Oy ovat solmineet hankekehityssopimuksen. Osapuolet kehittävät yhteistyössä Investors Housen omistamaa kaavakehitysvaiheessa olevaa aluetta, jolle alustavasti kaavaillaan 11.000 kem2 asuntorakennusoikeutta sekä sitä palvelevaa pysäköintiratkaisua.

Kehitettävä alue on erinomaisella paikalla uusiutuvan Tikkurilan keskustassa ja hanketta valmistellaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. Alustavasti tontille toteutettaisiin sekä omistus- että vuokra-asumista. Tehdyllä hankekehityssopimuksella tavoitellaan yhteistyötä vuosille 2020-2024 ensin hankkeen kehityksessä ja sen onnistuessa myös toteutuksessa.

Toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House:

'Olemme iloiset kun voimme osaltamme olla mukana rakentamassa Tikkurilan paluuta Vantaan elinvoimaiseksi keskukseksi yhdessä Vantaan kaupungin ja Firan kanssa. Talouden näkymä pandemian varjossa on tällä hetkellä valitettavan sumuinen. Tikkurilan kaltaisella arvoltaan suuruusluokkaa 45-55 M€ olevalla hankkeella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia myös yhteiskunnan elpymisen ja työllisyyden kannalta. Siksi hanke sopii sekä Investors Housen strategiaan, että sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta korostaviin ESG-linjauksiin.'

Johtaja Topi Laine, Fira:

'Hanke sopii myös Firan strategisiin tavoitteisiin erinomaisesti ja siksi on hienoa päästä yhdessä Investors Housen kanssa luomaan Tikkurilaan mielenkiintoista asuntorakentamista ja samalla edistää kaupunkikuvan rakentumista. Hankkeen tavoitteet ja uudenlainen lähestymistapa ratkaista ihmisten ja asukkaiden tarpeita ovat ehdottoman hienoja asioita. Taustalla on jo nyt paljon hienoa yhteistä innovointia ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin."

Helsinki 18.5.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.