Anwälte und Zeitschriften schließen sich zusammen, um möglichst viele Mitglieder in einer Gruppe zu finden, die eine Sammelklage gegen Wirecard wenigstens probiert. Das Bafin erlaubt weiterhin Short-Positionen, die sich offiziell auf 10,6 % per Freitag addieren und weitere 4 bis 5 % als nichtmeldepflichtige Shorts. Was wird das Ergebnis sein? Spannung ist angesagt!



