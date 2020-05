In der letzten Finanzkrise hat Warren Buffett gänzlich anders agiert als in den Zeiten des Corona-Crashs. Insbesondere in schwer angeschlagenen Bereichen wie den Banken haben das Orakel von Omaha und seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) starke Deals eingetütet, die sich in einem Horizont von vielen Jahren bezahlt gemacht haben. Jetzt ist, wie gesagt, alles etwas anders. Ungewohnte Worte der Vorsicht können wir von dem Starinvestor vernehmen. Genauso wie Taten, die zeigen, ...

