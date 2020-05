Bei den Zahlungsdienstleistern sorgt nicht nur Wirecard regelmäßig für Schlagzeilen. Der hohe Konkurrenzdruck hat zuletzt ein kleines Übernahmefieber im Sektor entfacht. In Frankreich will Ingenico zusammen mit Landsmann Worldline zur globalen Nummer vier aufsteigen - der Deal soll im Q3 finalisiert werden.Und im vergangenen Jahr übernahm FIS, ein US-Spezialist für Banken-IT, Worldpay für 35 Mrd. US-Dollar. Die hohen Wachstumschancen versprechen den Marktführern gute Renditen (s. S. 1). Für Investoren sind viele Titel aber schon recht teuer geworden. Unter den hier besprochenen europäischen Titeln gefällt uns Ingenico am besten. Anders als Wirecard verlässt sich Adyen im internationalen Geschäft weniger auf Partner und setzt mehr auf eigene Lizenzen. Damit fahren die Amsterdamer, die u. a. Zahlungsströme für Facebook und Uber abwickeln, sehr gut. In den nächsten drei Jahren werden die Umsätze im Schnitt um jeweils 35% zulegen, das EBITDA sogar um 38%. Die ohnehin hohe Marge von 56% steigt nach unserer Kalkulation bis 2022 auf 60%. Das alles hat an der Börse seinen Preis: Die Euronext-Aktie (994,60 Euro; NL0012969182) notiert nahe Allzeithoch und wird mit einem stolzen KGV von ...

