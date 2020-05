++ Handelsnachrichten werden am Montag den Handel dominieren ++ FOMC, RBA und EZB veröffentlichen diese Woche ihre Sitzungsprotokolle ++ Die PMI-Daten werden am Donnerstag veröffentlicht ++Wie üblich ist der Montag in Bezug auf die makroökonomischen Veröffentlichungen leicht. Heute stehen keine wichtigen Berichte an, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten. Dennoch sollten sich die Händler auf die handelsbezogenen Nachrichten aus den USA und China konzentrieren. Es sind jedoch viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...