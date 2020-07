Gewinne in kleinerem Ausmaß deuten die Terminkontrakte auf die Aktienindizes an der Wall Street zum Montag an. Dabei sind die Blicke bereits auf die gesamte Woche mit vielen wichtigen Ereignissen gerichtet. Im Fokus stehen ein neues Stimuluspaket, Quartalsberichte herausragender Konzerne, wichtige Konjunkturdaten aus den USA und Europa sowie die aktuelle Sichtweise der US-Notenbank. So setzen Teilnehmer darauf, dass die Fed am Mittwoch ihre Haltung "lower for longer", also Niedrigzinsen für einen längeren Zeitraum, bekräftigen wird. Zudem dürften die Republikaner am Montag ihren Vorschlag für neue Hilfszahlungen an Arbeitslose vorlegen, der dann noch mit den Demokraten ausgehandelt werden muss. Vor allem ab Dienstag berichten etliche US-Giganten über ihre Zahlen, insgesamt sind es in der Woche 180 der S&P-500-Unernehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2020 06:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.