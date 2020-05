FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Verkaufsempfehlung des Bankhauses Metzler hat die Zooplus-Aktien am Montagmorgen belastet. Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag um rund ein Prozent auf 135,40 Euro.



Analyst Tom Diedrich hob zwar das Kursziel von 98 auf 118 Euro an, sieht damit aber immer noch Kursrisiken und stufte die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" ab. Der Ausblick des Onlinehändlers für Haustierbedarf sei nicht gerade beeindruckend, schreibt der Analyst in seiner Studie. Er habe mit einem stärkeren Wechsel von Käufern hin zum Online-Handel gerechnet. Zudem könnten Kunden im Zuge der Corona-Krise auch ein Stück weit ihre Vorräte aufgestockt haben, was dann zusammen mit knapperen Kassen im Zuge einer Corona-Rezession auf dem Wachstum im zweiten Halbjahr lasten könnte.



Vielen Anlegern galt Zooplus zuletzt als ein potenzieller Gewinner der Corona-Krise. Haustierbesitzer würden nun noch mehr im Internet einkaufen statt in Läden, so ihre These. Vergangene Woche waren die Zoopus-Aktien dann auch bis auf 145 Euro gestiegen, nachdem sie im März im ersten Corona-Schock noch bis auf fast 65 Euro gefallen waren./mis/ag

