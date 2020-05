FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mit kräftigen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der Juni-Kontrakt gewinnt gegen 8.28 Uhr 139,5 auf 10.648,5 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 10.554,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.664,0 und das Tagestief bei 10.554,5 Punkten. Umgesetzt wurden knapp 4.000 Kontrakte.

Der kurzfristige Abwärtstrend verläuft bei 10.780 Punkten, ein Überwinden würde die technische Situation weiter verbessern. Der Bereich um 10.160 bis 10.100 Punkte gilt als untere Zone der Handelsspanne.

May 18, 2020

