Rückblick: Der DAX befindet sich seit Anfang April in einer Seitwärtsbewegung, weitgehend zwischen 10'300 und 11'000 Punkten. Das bisherige Verlaufshoch dieser Bewegung wurde in einem Ausbruchsversuch nach oben bei 11'235 Punkten am 30. ...

