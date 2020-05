Der Ölpreis ist am Montag deutlich - zeitweise um 4 Prozent - gestiegen und mit ihm die Hoffnung vieler Anleger, dass die globale Wirtschaft nach dem Lockdown Fahrt aufnimmt. Der DAX steigt in diesem Umfeld vorbörslich kräftig um 2 Prozent auf 10.674 Zähler. Zusätzlichen Schwung bezieht der Handel von der Wall Street, an der sich die Indizes am Freitag nach einem schwachen Beginn fangen konnten und im Plus schlossen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

