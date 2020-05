Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Markt mehrten sich in der vergangenen Woche wieder die kritischen Stimmen. Die Befürchtungen wurden größer, dass die Konjunkturerholung länger dauert als erwartet. Der DAX verlor auf Wochensicht rund vier Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tencent, Ping An, Bitcoin, Dt. Telekom, Wirecard und ThyssenKrupp. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.