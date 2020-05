Die Wertschätzung für die Aktie der Industrial & Commercial Bank of China hat sich am Aktienmarkt am Montag kaum geändert. Die Aktie notiert derzeit bei 0,60 Euro. Der Kurs der Aktie der Industrial & Commercial Bank of China zeigt sich zur Stunde kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag.

Den vollständigen Artikel lesen ...