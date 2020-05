Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar im Plus tendiert. Um 9 Uhr hielt er bei 1,0820 Dollar. In New York hatte er gegen 21.00 Uhr zuletzt mit 1,0812 Dollar notiert. Der EZB-Richtkurs wurde am Freitag bei 1,0798 Dollar festgelegt.Die zuletzt zum Teil sehr schwach ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA hätten zu keiner erhöhten Risikoaversion beigetragen, kommentierte Helaba-Experte ...

