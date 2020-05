Wirecard 0.38% Scheid (SPECIAL2): Wirecard: Ein wunderbare Gelegenheit, um nachzushorten. Markus Braun hat am Wochenende getweetet, wenn der Rauch und der Lärm sich verzogen hätten, sei Wirecard noch immer ein Unternehmen, das im Jahr 2020 ein Ebitda von einer Millarde Euro mache. Ist es das, was die Anleger hören wollen? Was die Privaten betrifft: anscheinend ja. Anders ist der Kursanstieg heute Morgen nicht zu erklären. Doch Großaktionäre und Shortseller werden sich mit solchen Aussagen nicht abspeisen lassen. Vielmehr sollte Wirecard endlich für Transparenz ...

