Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft ermöglicht es Mphasis, im Namen der SNP Group ein Bereitstellungszentrum einzurichten und ihr erweiterter Anbieter von professionellen Dienstleistungen zu werdenMphasis (https://www.mphasis.com/) (BSE: 526299) (NSE: MPHASIS), ein Anbieter von IT-Lösungen, der sich auf Cloud (https://www.mphasis.com/home/services/digital/innovation/cloud-at-the-heart.html)- und kognitive (https://www.mphasis.com/home/services/cognitive.html) Dienste spezialisiert hat, gab heute seine Partnerschaft mit der SNP Group (https://www.snpgroup.com/en/about) bekannt, einem Transformationssoftware-Unternehmen, um Kunden bei ihrem Digitalisierungsprozess zu unterstützen. Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung wird Mphasis sein bewährtes System, seine Anwendung und seine Produktfähigkeiten zum Aufbau eines digitalen Transformationszentrums für SNP in Pune, Indien, bereitstellen. Das Zentrum zielt darauf ab, SNP-Kunden auf der ganzen Welt mit einer SAP-Transformationslösung zu versorgen.SNP ist ein Pionier bei der Bereitstellung von Transformationsdiensten für seine Kunden, die eine branchenbewährte SAP-Software verwenden. SAP als Unternehmensanwendung ist für große Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und das von Mphasis eingerichtete Transformationszentrum wird bei der Entwicklung, Datenmigration und Code-Korrektur für SNP-Kunden behilflich sein. Die SNP Group verfügt über Plattformen und Lösungen, die es ermöglichen, Migrationen auf vorhersehbare Weise und innerhalb eines reduzierten Zeitrahmens durchzuführen.Im Rahmen dieser Partnerschaft stimmen Mphasis und SNP zu, die SNP-Software CrystalBridge® und den BLUEFIELD-Ansatz von SNP zu nutzen, um ihren strategischen Kunden kombinierte SAP-Transformationsangebote zu präsentieren und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg geschäftliche Werte zu bieten."Mphasis freut sich, mit dem deutschen Unternehmen SNP zusammenzuarbeiten. Als führender globaler Anbieter von SAP®-Landschaftstransformationslösungen wendet SNP seine automatisierte Software CrystalBridge® an, um nahtlose SAP-Lösungen für alle Szenarien zu liefern, einschließlich Carve-Outs, Akquisitionen, Fusionen und Veräußerungen. SNP bietet außerdem seinen einzigartigen BLUEFIELD-Ansatz zur SAP S/4HANA-Integration, der es Unternehmen ermöglicht, seine Software in einem einzigen Go-Live-Projekt auf S/4 zu aktualisieren und zu migrieren", sagt Elango R, President, Mphasis Hi-Tech Business Unit. "Mphasis wird weiterhin Wissen über die Produktimplementierung aus dieser Partnerschaft gewinnen, um alle Kunden dabei unterstützen zu können, schnell und effizient auf die neueste SAP-Version S/4HANA zu migrieren und zu transformieren.""Wir sind begeistert, mit Mphasis zusammenzuarbeiten und Zugang zu den riesigen SAP-Kapazitäten von Mphasis und damit zu einer optimierten Ausführung von Projekten zu haben", sagt Michael Dirks, Geschäftsführer und Global Head of Services bei SNP. "Da Mphasis unsere innovative Plattform für die SAP-Transformationsprogramme seiner Kunden nutzt, freuen wir uns darauf, den Kunden dabei zu helfen, aus ihren Einsätzen Mehrwert zu schaffen."Über MphasisMphasis (http://www.mphasis.com/) (BSE: 526299; NSE: MPHASIS) wendet Technologien der nächsten Generation an, um Unternehmen bei der globalen Transformation ihres Geschäfts zu unterstützen. Die Kundenorientierung ist eine grundlegende Voraussetzung für Mphasis und spiegelt sich im Ansatz der Front2back (https://www.mphasis.com/home/our-approach.html)-Transformation von Mphasis wider. Front2back nutzt die exponentielle Leistungsfähigkeit der Cloud und des Kognitiven, um Kunden und deren Endkunden ein hyperpersonalisiertes (C=X2C2 TM (https://www.mphasis.com/home/our-approach.html)=1) digitales Erlebnis zu bieten. Der Service-Transformationsansatz von Mphasis hilft, den Kern durch die Anwendung digitaler Technologien in veralteten Umgebungen innerhalb eines Unternehmens zu "schrumpfen", was es Unternehmen ermöglicht, in einer sich wandelnden Welt an der Spitze zu bleiben. Die Kern-Referenzarchitekturen und -werkzeuge von Mphasis, Geschwindigkeit und Innovation mit Domänenkompetenz und Spezialisierung sind die Schlüssel zum Aufbau starker Beziehungen mit begehrten Kunden. Klicken Sie hier (http://www.mphasis.com/), um mehr zu erfahren.Über die SNP GroupSNP hilft Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle zu transformieren und die Chancen zu nutzen, die sich aus der Digitalisierung mit seinen eigenen Lösungen ergeben. Seine Software und Dienstleistungen erleichtern die Implementierung technischer oder kommerzieller Änderungen in Geschäftsanwendungen und ermöglichen es Kunden, diesen Prozess zu automatisieren.Der einzigartige BLUEFIELD-Ansatz von SNP und die weltweit führende Unternehmenstransformationsplattform CrystalBridge® von SNP haben den Grundstein für das Unternehmen gelegt, einen Industriestandard für die automatisierte Datentransformation zu setzen. SNP ist auf die automatische Analyse, Implementierung und Verfolgung von Änderungen in IT-Systemen spezialisiert. Dieser Ansatz verbessert die Qualität erheblich und reduziert gleichzeitig die Kosten, die Risiken und die Zeit, die erforderlich ist, um komplexe Transformationsprojekte durchzuführen, während gleichzeitig die höchsten Compliance- und Sicherheitsstandards eingehalten werden.Die SNP Group beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Heidelberg, Deutschland, und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 145 Mio. EUR. Die Gruppe bedient multinationale Unternehmen aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ging 2000 an die Börse und ist seit August 2014 im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert (ISIN DE0007203705). Seit 2017 wird das Unternehmen als europäisches Unternehmen (Societas Europea/SE) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.snpgroup.com (https://www.snpgroup.com/).