Frankfurt/Main (ots) - Deutschland hat sich in der Krise zu einer Nation von Online-Shoppern entwickelt: Die heute veröffentlichte E-Commerce-Studie im Auftrag von Mastercard zeigt, dass seit Beginn der aktuellen Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Deutschen mehr online einkauft als je zuvor. 28 Prozent der Befragten gaben zudem an, mehr Geld für digitale Erlebnisse wie Streaming-Abonnements, Home-Fitness oder Online-Kurse auszugeben als noch zu Jahresbeginn. Die aktuelle Situation hat die Deutschen gleichzeitig solidarischer gemacht: Allein im letzten Monat hat fast jeder Vierte (22 Prozent) online gespendet, 16 Prozent davon spendeten sogar zum ersten Mal.Das beliebteste digitale Erlebnis der Deutschen seit dem Lockdown ist der Videoanruf: 58 Prozent nutzen ihn, um mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen in Kontakt zu bleiben. Auf Platz zwei folgt die Nutzung von TV-Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime (49 Prozent), fast jeder Dritte (31 Prozent) spielt Online-Videospiele. Mehr als jeder Fünfte (23 Prozent) nimmt an digitalen Konzerten und Festivals teil und 20 Prozent besuchen Online-Fitnesskurse, um sportlich aktiv zu bleiben.Die Menschen nutzen die Zeit auch, um neue digitale Erfahrungen zu machen und Neues zu lernen: 28 Prozent der Deutschen haben mit Online-Banking begonnen, 21 Prozent lernen ihre Gesundheit digital zu managen und ihre Medikamente im Internet zu bestellen. Durch Online-Tutorials verbessert jeder Fünfte (20 Prozent) seine Heimwerker-Fähigkeiten, 19 Prozent lernen so Kochen und probieren neue Rezepte aus, 17 Prozent lernen eine neue Sprache.Online kaufen die Deutschen zurzeit am liebsten Bücher (29 Prozent), gefolgt von Küchenutensilien (18 Prozent) sowie Puzzles und Rätselspielen (17 Prozent). Aber auch Haarfärbeprodukte (14 Prozent) und Haarschneidemaschinen (11 Prozent) sind in der aktuellen Situation sehr beliebt.Die Studie zeigt zudem, dass sich das Online-Shopping-Verhalten vom sonstigen Einkaufsverhalten kaum unterscheidet: 68 Prozent der digitalen Schaufensterbummler erstellen Wunschlisten, aber kaufen nicht immer alles. 81 Prozent sind Schnäppchenjäger und durchsuchen Webseiten stundenlang nach den besten Angeboten. Für 78 Prozent der deutschen Online-Nutzer ist der Preis zurzeit auch das wichtigste Kriterium beim Online-Einkauf, für 39 Prozent ist es die Schnelligkeit.Die Sicherheit beim Online-Shopping spielt auch bei zunehmender Nutzung eine wichtige Rolle: Die Hälfte der Deutschen fürchten sich vor Online-Betrug, 79 Prozent gaben an, dass sie beim Online-Einkauf Vorsicht walten lassen. Um beim Einkauf auf Nummer sicher zu gehen, neigen 72 Prozent dazu, sich an bekannte Anbieter zu halten. Genauso viele überprüfen die Bewertungen der Webseite vor dem Kauf und fast ein Viertel (23 Prozent) setzen sich mit dem Verkäufer in Verbindung, bevor sie etwas kaufen.Peter Bakenecker, Division President Germany and Switzerland bei Mastercard, sagt: "Die Lebensgewohnheiten der Menschen haben sich schlagartig geändert. Daran müssen wir uns alle anpassen. Dazu gehört auch, dass immer häufiger online eingekauft wird, aber wir entdecken auch neue digitale Erlebnisse - von Videochats, über Streamingangebote bis hin zu Online-Konzerten. Gleichzeitig bringen schwierige Zeiten auch das Beste in Menschen hervor und es ist schön zu sehen, dass es eine hohe Spendenbereitschaft in Deutschland gibt. In Zeiten wie diesen brauchen die Menschen mehr denn je Zugang zur digitalen Wirtschaft. Bei Mastercard arbeiten wir jeden Tag daran, E-Commerce für alle einfacher, bequemer und sicherer zu machen, ganz gleich, ob es sich um das Einkaufen von alltäglichen Dingen für den Haushalt oder um digitale Erlebnisse handelt."Top 10 der beliebtesten Erlebnisse in Deutschland während des Lockdowns1. 58 Prozent sprechen per Videoanruf mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen2. 49 Prozent nutzen Streaming-Abonnements wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video3. 31 Prozent spielen Online-Videospiele4. 23 Prozent besuchen Online-Musikkonzerte5. 22 Prozent machen Kochkurse oder nutzen Rezepte online6. 20 Prozent nehmen an digitalen Fitnesskursen teil6. 20 Prozent sehen sich Komödien oder Stand-up Comedy online an8. 17 Prozent lernen online eine neue Sprache9. 12 Prozent besuchen Museen oder Sehenswürdigkeiten online10. 11 Prozent lösen Quiz-Fragen mit Freunden onlineTop 10 der beliebtesten Online-Käufe in Deutschland1. Bücher (29 Prozent)2. Kochutensilien (18 Prozent)3. Puzzles und Rätselspiele (17 Prozent)4. Brettspiele (16 Prozent)5. Haarfärbemittel (14 Prozent)6. Kunsthandwerk (13 Prozent)6. Fitnessgeräte (13 Prozent)8. Kissen (12 Prozent)9. Haarschneidemaschinen (11 Prozent)10. Computer und Zubehör (10 Prozent)Die wichtigsten Tipps von Mastercard für sicheres Online-Shoppen- Sichere Webseiten auswählen: Bezahlen Sie Waren nur online über eine sichere Webseite. Bei sicheren Seiten beginnt die Browserzeile mit 'https', zusätzlich sind sichere Verbindungen durch ein geschlossenes Vorhängeschloss im Browser gekennzeichnet.- Bewahren Sie Ihre Daten sicher auf: Senden Sie Ihre Bank- oder Kreditkartendaten niemals per E-Mail, Textnachricht, über soziale Netzwerke oder das Telefon.- Aktualisieren Sie Ihren Sicherheitsschutz: Stellen Sie sicher, dass Sie ihren Sicherheitsschutz für jedes Gerät aktualisieren, mit dem Sie einkaufen möchten, sei es Ihr Telefon, Laptop oder Tablet.- Vertrauen Sie Ihrem Instinkt: Wenn Sie online ein Angebot sehen, das zu gut ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich ein Fake. Lieber einmal mehr als zu wenig recherchieren. Im Auftrag von Mastercard befragte das unabhängige Marktforschungsunternehmen Fly Research 12.500 Menschen ab 18 Jahren. In Deutschland wurde eine repräsentative Stichprobe von 1.000 Personen befragt. Die Online-Befragung fand vom 4. bis 11. 