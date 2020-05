Köln (ots) - WDR 2 setzt mit einem besonderem Live-Konzert ein Highlight für seine Hörer*innen in der veranstaltungsfreien Corona-Zeit: Der Singer-Songwriter Joris singt am Dienstag, den 26. Mai, ab 22 Uhr seine gefühlvollen Lieder beim WDR 2 AutoRadiokonzert in Düsseldorf. Das wird auch für den bekannten Sänger aus Ostwestfalen ein ganz besonderer Abend, denn das Konzert findet im Autokino statt und so wird er seine emotionalen Songs wie "Herz über Kopf", "Bis ans Ende der Welt" oder "Du" mit dem Blick auf über 500 Pkw singen. Es ist sein erstes und einziges Konzert in einem Autokino. "Ich stelle es mir ein bisschen skurril vor. Aber es wird bestimmt ein wunderschöner Abend", erklärt Joris vor seinem WDR 2 Autokinokonzert.Konzerterlebnis mit Applaus-App und ScheibenwischanlageApplaus für den 30-jährigen Künstler gibt es dann in Form von Lichthupen, Blinkzeichen oder einer speziellen Applaus-App. Und wenn es ganz besonders emotional wird, darf die Scheibenwaschanlage auch ein paar Tränen verdrücken.Für einen perfekten Blick durch die Windschutzscheibe auf die Bühnenshow von Joris sorgt eine mit 400 Quadratmetern riesige Leinwand des Kinos, auf der das Konzert übertragen wird. Dazu kommt der Sound über eine Ukw-Frequenz direkt in die Autoradios der Zuschauer*innen in ihren Pkw. Für Snacks, Sicherheit und Hygiene ist ebenfalls gesorgt, damit ein unbeschwertes und gefahrloses Erlebnis garantiert ist.Gastgeberin des Abends ist WDR 2 Moderatorin Steffi Neu.WDR 2 Tickets ab Montag zu gewinnenTickets für dieses Live-Konzert-Event gibt es nicht zu kaufen. Die Plätze auf der Gästeliste kann sich nur sichern, wer ein bisschen Glück hat und ab Montag, 18. Mai, das Programm von WDR 2 hört, bei wdr2.de vorbeiklickt oder WDR 2 in den sozialen Medien besucht.Aber auch alle Hörer*innen und User*innen, die kein Glück haben, beim WDR 2 AutoRadiokonzert mit Joris live dabei sein zu können, dürfen sich freuen: Das komplette Konzert wird am 26. Mai ab 22 Uhr zeitgleich auf wdr2.de im Live-Videostream übertragen. Am Pfingstmontag, 1. Juni, sendet WDR 2 ein Special zum WDR 2 AutoRadiokonzert mit Joris ab 18 Uhr: Die Songs des Konzerts, Statements, Backstage-Geschichten, Show-Ambiente und schöne Momente - ein ganz besonderes Nachhörerlebnis eines außergewöhnlichen, einmaligen Konzert-Ereignisses, das es so vielleicht nie wieder geben wird.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Alessandro RomioWDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4599378