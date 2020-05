Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Nike und das Investment-Portfolio von Star-Investor Warren Buffett.

> USA | Wall Street: Wir hatten es bereits geschrieben: Die Corona-Folgen scheinen die Anleger aktuell nicht sonderlich umzutreiben. Treten aber Spannungen zwischen China und den USA zutage, wird man hellhörig und ängstlich. Die Ausgangslage ist deshalb so prekär, weil Donald Trump für seinen Kampf um die Wiederwahl dringend ein Feindbild und einen Sündenbock für die Dinge braucht, die sich in den USA in die falsche Richtung bewegen. Dass Trump zum Ende der vergangenen Woche mit einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu China gedroht hat, unterstreicht das.

Es ist zu erwarten, dass die muntere Berg- und Talfahrt an den Aktienmärkten zunächst einmal weitergehen wird. Am Freitag haben wir Zugewinne bei den US-Indizes gesehen und die vorbörsliche Indikation für Dow Jones & Co. ist positiv. Davon lassen sich die europäischen Indizes heute zunächst einmal inspirieren. Die katastrophale Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze, die im April um 16,4 Prozent eingebrochen sind, werden zunächst einmal ebenso wenig gewürdigt, wie die Einschätzung seitens des Fed-Chefs Jerome Powell, der am Sonntag in einem Interview einen Einbruch des US-BIP im zweiten Quartal um bis zu 30 Prozent und einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 25 Prozent als "gut möglich" bezeichnet hat. Powell empfiehlt allerdings, nicht gegen die amerikanische Wirtschaft zu wetten und kann sich vorstellen, dass es im dritten Quartal bereits wieder zu einem BIP-Wachstum kommt.

Huawei wird künftig keine Chips amerikanischer Hersteller mehr geliefert bekommen. Diese Sanktionierung wurde seitens der US-Regierung beschlossen. Huawei wird ein Unterlaufen von Exportkontrollen zur Last gelegt. China droht nun seinerseits damit, amerikanische Technologie-Unternehmen mit Gegenmaßnahmen zu behelligen. In der laufenden Woche wird demnach ein besonderes Augenmerk auf Aktien wie Apple und Cisco liegen.

