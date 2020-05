NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever NV von 53,50 auf 52,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht und in den Schwellenländern befürchteten die Anleger nun eine Apokalypse, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal werde schlimm für den Konsumgüterkonzern und im Gesamtjahr zeichne sich Stagnation ab. Für geduldige Anleger sieht der Experte aber große Chancen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 13:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2020 / 07:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000388619

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken