Die Vienna Insurance Group investiert im Rahmen einer Kapitalerhöhung in das österreichische Biotech-Unternehmen Apeiron Biologics AG, das u.a. an der Entwicklung eines Wirkstoffes gegen Covid-19 arbeitet. Das von Josef Penninger mitentwickelte Medikament wird bereits den ersten Covid-19-Patienten im Rahmen einer europaweiten klinischen Studie verabreicht. "Als Versicherungsunternehmen ist es unsere ureigenste Aufgabe, Menschen gegen Risiken abzusichern. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Gesundheit verstärkt ins Zentrum gerückt und als Versicherungsgruppe mit großem Lebens- und Krankenportfolio ist es uns ein Anliegen, die Gewährleistung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten zu unterstützen. Unsere Beteiligung an Apeiron ist ...

