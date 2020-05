Die Vienna Insurance Group (VIG) steigt nun auch in den Ring gegen das Coronavirus und investiert sieben Millionen Euro in das Wiener Biotech-Unternehmen Apeiron Biologics AG. Ein erkleckliches Sümmchen, wenn du mich fragst. Das von Genetiker Josef (Penninger) gegründete Unternehmen wird eine Kapitalerhöhung von zwölf Millionen durchführen. Der Versicherungskonzern will mit seiner Investition die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...