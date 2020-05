Er reduzierte seine Beteiligung am berühmtesten Investmenthaus der Welt auf weniger als 1 %, wie am Freitag gemeldet. Das ist für Goldman Sachs eine wirkliche Blamage und Herausforderung. Was macht man daraus? Wir schauen erst mal zu!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken