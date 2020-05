Maier + Partner AG: Fremdantrag InsolvenzDGAP-Ad-hoc: Maier + Partner AG / Schlagwort(e): Sonstiges Maier + Partner AG: Fremdantrag Insolvenz18.05.2020 / 09:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Maier+ Partner AGFremdantrag InsolvenzDer Gesellschaft ist soeben bekanntgeworden, dass der Aktionär Hinterhofer einen Insolvenzantrag gegen die Gesellschaft gestellt hat. Hier geht es im Wesentlichen um die Beitreibung von Kosten, die dem Aktionär im Rahmen einer früheren rechtlichen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft entstanden sind. Die Verwaltung wird nun prüfen, inwieweit sie diesem Antrag entgegentritt. So könnte der Antrag eines Aktionärs möglicherweise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen.Kontakt: Lutz Petrowsky -Vorstand-18.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Maier + Partner AG c/o BG Moorhof Moorhof 11 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 607 61 830 E-Mail: vorstand@maier-und-partner.de Internet: www.maier-und-partner.de ISIN: DE000A1MMCY2 WKN: A1MMCY Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 1049145Ende der Mitteilung DGAP News-Service1049145 18.05.2020 CET/CEST