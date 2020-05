Houston (ots/PRNewswire) - Tres Solutions, ein führender weltweiter Anbieter von Software und Diensten für die Performance in der Schifffahrt, und Danelec Marine, auf dem Markt führender Anbieter von Bord-Land-Datenlösungen, haben heute eine Zusammenarbeit angekündigt, welche die Nutzung von Daten hoher Auflösung beschleunigt, die Reedereien weitere Erkenntnisse ermöglichen.Die Zusammenarbeit zollt der Stellung von Tres als zertifiziertem Drittanbieter Anerkennung, dessen Plattform Tres Vessel Analytics (TVA) nahtlos in die Bord-Land-Plattform von DanelecConnect zur Erfassung und Übertragung von Daten integriert werden kann.Danelec übernimmt die Erfassung und Vorverarbeitung von Daten aus Sensoren an Bord, die dann an eine sichere, cloud-basierte Datenbank übertragen werden. Tres nutzt die verlässlichen Echtzeitdaten in TVA-Software für Entscheidungen und Diensten und hilft bestehenden und künftigen Klienten so bei Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs, Reduzierung von Emissionen und Optimierung des Betriebs."Diese Zusammenarbeit bringt zwei führende Firmen im Bereich der maritimen Digitalisierung zusammen", sagte Aaron Holton, der CEO von Tres Solutions. "Die Branche entwickelt sich stetig weiter und bei den Kunden besteht Bedarf nach vernetzten Plattformen. Gemeinsam mit Danelec können wir eine Reihe der Barrieren entfernen, die sich einer umfassenden Übernahme des IoT durch unsere Kunden entgegensetzen, und den Weg für weitere Effizienzlösungen für unsere Kunden ebnen."Die Branche nutzt mehr und mehr IoT-Anwendungen zur Umsetzung des vollständigen Potenzials von Daten. Tres und Danelec arbeiten engagiert daran, Reedereien neue Werkzeuge an die Hand zu geben, um mit Überzeugung Entscheidungen zu treffen und in den Bereichen Kraftstoff und Umwelt Fortschritte zu machen."Wir sind erfreut, Tres Solutions in unserer sich ständig erweiternden Integrationsstruktur willkommen heißen zu können", sagte Casper Jensen, der COO von Danelec Marine. "Die Branche befindet sich in schneller Veränderung und in den kommenden Jahren wird das IoT auf zahlreichen weiteren Schiffen aktiviert. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Zusammenarbeit mit Tres dazu beitragen wird, die Umstellung der Branche auf intelligente und effiziente Weise voranzubringen."Informationen zu Tres SolutionsTres ist ein führendes Unternehmen im Bereich Software und Analysen für die Seeschifffahrt, das digitale Lösungen für die Schiffsleistung anbietet, mit denen Kunden die Datenqualität verbessern, Geld sparen, Emissionen reduzieren und den Betrieb optimieren können. Die Kernplattform Tres Vessel Analytics (TVA) ist das am schnellsten wachsende Performance-Management- und Optimierungssystem auf dem Markt und wird auf fast 300 Schiffen weltweit eingesetzt.Zu den Diensten von Tres gehören Zugriff auf das Tres Performance Center und hauseigene Spezialisten, die eng mit Besatzungen und Teams an Land zusammenarbeiten, um Berichte zu verbessern und laufende Performance-Initiativen zu unterstützen. Die Software- und Dienstplattformen des Unternehmens haben Kunden zu jährlichen Kraftstoffeinsparungen von 2 - 14 % verholfen.Mehr Informationen über den Ansatz von Tres erhalten Sie unter www.tressolutions.com oder schicken Sie uns eine E-Mail an connect@tressolutions.com.Informationen zu Danelec MarineDanelec hat seinen Hauptsitz in Dänemark und ist ein führender Anbieter von Schiffsdatenschreibern (Voyage Data Recorder - VDR), Bord-Land-Datenkommunikationssystemen sowie elektronischen Kartendarstellungs- und Informationssystemen (ECDIS). Danelec gehörte zu den ersten Firmen, welche auf dem Markt VDRs und Simplified VDRs (S-VDR) angeboten haben, um den ursprünglichen Anforderungen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation zu entsprechen.Derzeit sind mehr als 6.000 Schiffe mit einem VDR oder S-VDR ausgerüstet, das von Danelec Marine konstruiert und produziert wurde. Das Unternehmen verfügt über Service-Einrichtungen mit eigens geschultem Personal in mehr als 50 Ländern sowie zertifizierten Servicezentren an strategischen Standorten der ganzen Welt.Um mehr darüber zu erfahren, wie Danelec einen Unterschied macht, besuchen Sie uns bitte unter www.danelec-marine.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1169028/TVA_Dashboard_Powered_by_DC.jpgOriginal-Content von: Tres Technology Solutions, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144545/4599416