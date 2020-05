Während viele Aktien kräftig unter der Corona-Pandemie leiden, haben die Papiere von Cliq Digital ihr Vorkrisenniveau schon wieder überschritten. Das ist auch kein Wunder, schließlich rechnet der Vorstand für 2020 mit einem deutlichen Wachstum und sieht sich sogar als Profiteur des Shutdowns. Dennoch ist die Aktie erstaunlich günstig bewertet.

Cliq Digital hat sich auf die Direktvermarktung digitaler Unterhaltungsprodukte über Online- und Mobilkanäle spezialisiert. Die Inhalte wie Spiele, Apps und Audio-/Videostreaming werden dabei nicht selbst produziert, sondern von Content-Anbietern einlizenziert. Der Vertrieb erfolgt vornehmlich auf Abonnementbasis, mit monatlich 200 Tsd. Vertragsabschlüssen und einer Reichweite von 10 Mrd. Seitenaufrufen in 34 Ländern zählen sich die Düsseldorfer zu den branchenführenden Unternehmen. So aufgestellt, konnten in den letzten Jahren zumeist wachsende Geschäftszahlen ...

