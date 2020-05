Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA startet die langsame Rückkehr zur Normalität, haben doch nun bereits mehr als die Hälfte der Bundesstaaten erste Restriktionen gelockert beziehungsweise stehen diese unmittelbar bevor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Kalifornien und New York werde die Ausgangssperre jedoch noch länger anhalten. Gesundheitsexperten würden vor verfrühten Lockerungen warnen, sei das Erreichen der Kriterien des Wiederöffnungsplan in vielen Bundesstaaten doch fraglich. ...

