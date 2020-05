Hannover (www.anleihencheck.de) - Die schwachen BIP-Zahlen aus Deutschland und anderen Euro-Raum-Ländern sorgten bei den deutschen Staatsanleihen für Nachfrage und damit anziehende Notierungen, so die Analysten der Nord LB.Deutschland sei in Q1 in eine schwere Rezession gerutscht. Im Vergleich zum Vorquartal habe sich das BIP um 2,2% verringert. Dies sei im Wesentlichen auf die Pandemie und die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung zurückzuführen. Leider seien die Wachstumszahlen für das erste Vierteljahr erst der Auftakt für einen historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung im laufenden zweiten Quartal gewesen, der sogar zweistellig ausfallen könnte. Für das Gesamtjahr würden die Analysten daher die schärfste Rezession der Nachkriegszeit erwarten. ...

