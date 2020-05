Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt tendierte die Rendite im Zehnjahresbereich seitwärts (minus 55 Basispunkte), so die Experten von Union Investment.Die Zinskurve habe etwas flacher tendiert, da die ganz langen Laufzeitbereiche einen Renditerückgang um bis zu fünf Basispunkte verzeichnet hätten. Nach der Emission der 15-jährigen Anleihe in der Vorwoche sei nun mit sieben Jahren Laufzeit eine weitere neue Fälligkeit hinzugekommen. Die Nachfrage sei gut gewesen und habe das Angebot trotz negativer Rendite von minus 62 Basispunkte fast um das Vierfache überwogen. Das Interesse an Bundesanleihen sei weiterhin groß. Die gute Stimmung am Rentenmarkt dürfte mit Blick auf die neuesten Schätzungen der Bundesregierung hinsichtlich der Steuereinnahmen nötig sein. Die Corona-bedingten Steuerausfälle für das laufende Jahr würden mit knapp 100 Milliarden Euro veranschlagt. Der Funding-Bedarf des Bundes werde somit auf jeden Fall zunehmen und künftig zu einem verstärkten Neuemissionsaufkommen führen. ...

