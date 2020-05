Das im Zuge der Kursturbulenzen an den Finanzmärkten verhängte Verbot von Leerverkäufen in fünf europäischen Staaten läuft aus. Die bis Mitternacht befristete Verordnung ende in Abstimmung mit der europäischen Markt- und Wertpapierbehörde sowie im Gleichschritt mit fünf weiteren EU-Staaten, teilte die Österreichische Finanzaufsicht FMA am Montag...

