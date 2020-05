Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 19. Mai 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation Hendrike Brenninkmeyer / Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut? Matratzen"Corona Antikörper-Tests wollen die Frage beantworten, ob die Erkältung oder der Schnupfen vor kurzem eine Corona-Erkrankung war und somit eine Immunität vorliegen kann. Sie werden im Internet zu Preisen von 60 bis 360 Euro angeboten. Auch manche Labore führen sie vor Ort an Selbstzahler*innen durch. Doch ist Vorsicht geboten, denn viele Tests sind nicht so sicher, wie es scheint. So können sich Betroffene bei einem positiven Testergebnis auf Antikörper in falscher Sicherheit wiegen, im Glauben, sie seien immun. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" im SWR Fernsehen recherchiert bei Mediziner*innen und Laboren und zeigt, warum die Aussagekraft von Corona Antikörper-Tests bei vielen Expert*innen umstritten ist. Am Dienstag, 19. Mai 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck).Weitere Themen der Sendung:Radeln ohne Risiko - der 90-Sekunden-Sicherheits-CheckViele Radfahrer*innen steigen nach langer Winterpause wieder auf das Fahrrad, ohne vorher einen groben Sicherheits-Check zu machen. Zusammen mit dem Ludwigsburger Fahrradtechnik-Experten Dirk Zedler zeigt "Marktcheck", wie man in nur 90 Sekunden prüfen kann, ob das Rad sicher ist.Ernten auf kleinstem Raum - der Mini-Weinberg direkt an der TerrasseEin Nutzgarten auf kleinstem Raum - "Marktcheck"-Gartenexpertin Heike Boomgaarden zeigt, wie es geht. Dieses Mal möchte ein Paar aus Weitersburg im Herbst Trauben direkt an der eigenen Terrasse ernten.Rote Augen - nicht immer harmlosGerötete Augen können von einer Erkältung, einem Heuschnupfen oder einer zu kurzen Nacht herrühren. Sind die Augen jedoch öfter oder dauerhaft ohne erkenntlichen Grund rot, sollte man aufmerksam werden. Eine häufige Ursache sind sogenannte trockene Augen. Unbehandelt können sie zu deutlichen Sehverschlechterungen führen, bis hin zu irreparablen Schädigungen der Hornhaut. Neben bakteriellen und viralen Entzündungen gibt es außerdem eine gefährliche Form des Grauen Stars, die zu roten Augen führt. "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann erklärt das Phänomen und was man dagegen tun kann.Kleiner Schalter, große Wirkung - welcher Handwerker findet den Fehler?Elektrische Haushaltshelfer sind für die meisten unverzichtbar. Doch was tun, wenn sie defekt sind? Die wenigsten Handwerker können sie noch reparieren - oder zumindest den Fehler finden. "Marktcheck" präpariert einen Wäschetrockner. Die Handwerkerstichprobe zeigt, was die Experten können."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck (http://www.SWR.de/marktcheck) .ARD Mediathek: Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar unter www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck) oder unter www.SWR.de/marktcheck (http://www.SWR.de/marktcheck).Außerdem auf YouTube unter www.youtube.com/marktcheck (http://www.youtube.com/marktcheck).Fotos bei www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktckeck-corona-testsIm Anschluss im SWR Fernsehen:"Preiswert, nützlich, gut? Matratzen"Die Entscheidung bei einem Matratzenkauf fällt oft nicht leicht, das Angebot ist groß. Schaum oder Federkern? Welcher Härtegrad? Reicht eine Matratze für knapp 200 Euro oder lohnt es sich, 1.000 Euro zu investieren? Wäre die "Matratze für alle" eine Lösung? Eine wichtige Rolle spielen auch Körpertyp und Schlafposition."Preiswert, nützlich, gut?"Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?"Newsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4599494