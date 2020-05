LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 103 auf 101 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate für das erste Jahresviertel seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Rest des Jahres dürfte es für den Pharma- und Chemiekonzern mit den Corona-Belastungen aber einigen Gegenwind geben. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 11:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

