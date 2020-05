ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 405 Pence belassen. Britische Banken hätten im ersten Quartal zwar besser abgeschnitten als befürchtet, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal werde aber für die Ertragsentwicklung deutlich schwieriger. Die Lage bei Kreditausfällen sei schwer einzuschätzen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

