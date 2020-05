18.05.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und der kräftige Kursverfall am Freitag Nachmittag - passend dazu erscheint heute Morgen im Bundesanzeiger die erste Meldung: Coatue Management erhöhte am Freitag seine Shortposition weiter - möglicherweise nachmittags "um die Gerüchte in den sozialen Medien herum"? -auf nun 1,35% (von 1,1% zuletzt am 13.05. erhöht). Bleibt dass die letzte Meldung im Bundesanzeiger heute für Wirecard? Ach nein - während wir diese Zeilen schreiben, schon die nächste Meldung: Samlyn Capital erhöhte ebenfalls am Freitag auf 0,93% (nach 0,81%, die am 08.05. erreicht worden ...

