Hamburg (ots) -- Unkontrollierbares Abgleiten von Denken und Wahrnehmung, Panikanfälle, Verfolgungswahn - die Grenzen verschwimmen zwischen Realität und Einbildung.- Die Diagnose: Schizophrenie.- Die Welt des Betroffenen und seiner Vertrauenspersonen gerät damit nicht selten völlig aus den Fugen, denn viele assoziieren mit einer Schizophrenie noch immer "gefährliche" oder "unberechenbare" Personen.- Aufklärung und Entstigmatisierung können dazu beitragen, die Ängste und Vorurteile gegenüber der Erkrankung und Hemmungen bei Hilfesuchenden abzubauen.- Über Schizophrenie und andere psychische Erkrankungen zu reden, sollte kein Tabu mehr sein.- Cordt Winkler gibt in seinem Interview anlässlich des Welt-Schizophrenie-Tages am 24. Mai einen sehr persönlichen und mitreißenden Einblick in sein Leben mit Schizophrenie.- Seine Botschaft an alle Betroffene und Angehörige: Man kann mit Schizophrenie leben. Gut sogar. - Otsuka Pharma GmbH und Lundbeck GmbHFast jeder dritte Mensch in Deutschland leidet mindestens einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung, mit teilweise gravierenden Folgen für das gesamte Leben. Insbesondere, wenn die Diagnose Schizophrenie lautet. Denn die Krankheit tritt meist im jungen Erwachsenenalter das erste Mal auf - einer von Selbstverwirklichung und Zukunftsplanung geprägten Phase. Schizophrenie ist eine sehr komplexe und vielschichtige, aber vor allem auch durch Vorurteile stigmatisierte Erkrankung: Anders als oft angenommen, leiden Betroffene nicht an einer gespaltenen Persönlichkeit. Sie nehmen zwei Wirklichkeiten wahr: eine "reale Wirklichkeit", die Gesunde ebenfalls erleben, und eine Wirklichkeit, die nur der Erkrankte erlebt. Das zeigt, dass der Aufklärungsbedarf über das Krankheitsbild und die Behandlungsmöglichkeiten noch immer hoch ist! Denn nur so können Vorurteile abgebaut, Hemmungen bei Hilfesuchenden minimiert und somit für Betroffene die Chance auf eine selbstbestimmte Lebensführung erhöht werden. Doch wie lebt man mit Schizophrenie? Welche Rolle spielen Familie und Freunde, um den Weg zurück in ein möglichst eigenständiges Leben zu finden? Und welchen Vorurteilen müssen sich Menschen mit Schizophrenie und deren Angehörige immer noch stellen? Cordt Winkler gibt in seinem Interview anlässlich des jährlichen Welt-Schizophrenie-Tages (24. Mai) einen ehrlichen und mitreißenden Einblick in seinen Alltag mit Schizophrenie. Alle Aktionen rund um diesen Tag, die über das Krankheitsbild und über die Chance auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben durch Früherkennung sowie umfassende Behandlung informieren, werden über WorldSchizophreniaDay miteinander verbunden. Die beiden Pharmaunternehmen Otsuka Pharma GmbH und Lundbeck GmbH unterstützen die Aufklärungsarbeit und setzen sich damit für eine bessere Versorgung der Patienten ein.Fakten zu Schizophrenie- Schizophrenie ist eine Wahrnehmungsstörung- Symptome u.a.:- Halluzinationen, paranoide oder bizarre Wahnvorstellungen und desorganisiertes Sprechen und Denken- Die ersten Symptome treten meist im Alter zwischen 18 und 35 Jahren auf.[1]- Häufigkeit:- rund 800.000 Menschen sind in Deutschland erkrankt.[1]- ca. 15.600 Neuerkrankungen werden jedes Jahr diagnostiziert.[1]- Behandlung:- Die chronische Erkrankung erfordert oft eine lebenslange Behandlung.- Sie sollte sich aus einer medikamentösen Therapie und nicht-medikamentösen Therapiemaßnahmen, wie z. B. Psychotherapie und Soziotherapie, zusammensetzen.[1] [1] Gesundheitsberichterstattung des Bundes gemeinsam getragen von RKI und DeStatis 2015; abrufbar unter: http://www.gbe-bund.de/pdf/GESBER2015.pdf (letzter Zugriff am 5. Mai 2020)Über Cordt WinklerCordt Winkler, 1980 unweit der niederländischen Grenze geboren, studierte Medienwissenschaften und arbeitete viele Jahre in einer Trendforschungsagentur. Derzeit macht er eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter. Er lebt in Berlin. Mit Anfang Zwanzig erhielt er die Diagnose, die sein Leben auf den Kopf stellte: paranoide Schizophrenie. Symptome, die er in frühen Kindertagen schon bei seinem Vater beobachtet hatte, entdeckte er nun plötzlich auch an sich selbst: Das unkontrollierbare Abgleiten von Denken und Wahrnehmung, Panikanfälle, Verfolgungswahn, Ohnmacht, freier Fall. Klinikaufenthalte. Ehrlich und mitreißend lakonisch schildert er die Dynamik der psychotischen Krise und führt den Leser tief hinein in seine, von außen betrachtet, phasenweise verrückte Innenwelt. Ein Martyrium für die Leidtragenden, ein Rätsel für Familienangehörige und ein Leiden, das in unserer Gesellschaft noch immer mit Tabus belegt ist.In seinem Buch "ICH ist manchmal ein anderer" nimmt Cordt Winkler den Leser mit auf eine Reise an die Grenze des Gewöhnlichen und plädiert für einen offenen Umgang mit Abweichungen von der Norm in einer Welt voll angepasster Selbstoptimierer.Ein Buch für Betroffene, Angehörige und Freunde von psychisch Erkrankten und alle, die sich für das geheime Leben der Seele interessieren.Weitere Informationen zu Cordt Winkler finden Sie unter www.cordtwinkler.com (http://www.cordtwinkler.com)Das Buch "ICH ist manchmal ein anderer - Mein Leben mit Schizophrenie" ist im Goldmann Verlag erschienen. www.goldmann-verlag.de (http://www.goldmann-verlag.de)Über SchizophrenieSchizophrenie ist durch Störungen des Denkens, der Wahrnehmung und der Affektivität gekennzeichnet. Die häufigsten Symptome sind Halluzinationen, paranoide oder bizarre Wahnvorstellungen und desorganisiertes Sprechen und Denken. Diese werden von erheblicher sozialer oder beruflicher Dysfunktion begleitet. Typischerweise setzen die Symptome im frühen Erwachsenenalter ein. Die chronische Erkrankung erfordert oft eine lebenslange Behandlung zur Symptomlinderung. Schätzungen zufolge ist etwa 1 % der erwachsenen Bevölkerung in den USA und Europa von Schizophrenie betroffen, weltweit sind es ca. 24 Millionen Menschen.[1,2]Über Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.Otsuka Pharmaceutical Company ist ein globales Unternehmen auf dem Pharma- und Gesundheitsmarkt, geleitet von der Philosophie: "Otsuka-people creating new products for better health worldwide". Otsuka erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt innovative Produkte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Arzneimitteln für Bereiche, in denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht, sowie auf Nahrungsergänzungsmitteln zur Erhaltung der Gesundheit im täglichen Leben.Die Konzerngesellschaften von Otsuka beschäftigen insgesamt rund 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielten 2016 einen Gesamtumsatz von etwa 9,9 Mrd. Euro. Die deutsche Vertriebs- und Vermarktungsniederlassung, Otsuka Pharma GmbH, befindet sich in FrankfurtÜber H. Lundbeck A/SLundbeck ist ein international tätiges Pharmaunternehmen, das 1915 in Dänemark gegründet wurde. Das "Unternehmen ZNS" hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Medikamente zur Behandlung von psychischen und neurologischen Erkrankungen spezialisiert. Es beschäftigt heute etwa 5.800 Mitarbeiter in 57 Ländern. 