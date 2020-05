IKOULA, führend in den Bereichen dedizierte Server, Outsourcing und Cloud Computing, erweitert mit der Einführung eines völlig neuen, äußerst leistungsstarken dedizierten Servers für Videoredakteure und Gamer sein Angebot. Mit den neuesten Prozessoren AMD Ryzen 9 3900x ausgestattet, garantiert der Agile XXL Pro v2 Server eine hohe Leistung und dient anspruchsvollsten Anwendungen wie Applikationen für Video- und Audioverarbeitung oder Videospiele.

Als Ergänzung der Flaggschiffreihe von IKOULA bietet der dedizierte Server Agile XXL Pro v2 von IKOULA attraktive technische Merkmale, vergleichbar mit Maschinen, die Leistung, Kraft und Innovation vereinen.

Mit den Prozessoren AMD Ryzen 9 3900x (insgesamt sind 12 Kerne verfügbar, für eine Nanogravur von nur 7 nm) und 64 GB RAM sowie einer SSD-Festplatte mit einem NVMe von 1 TB garantiert der AGILE XXL Pro v2 ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und erfüllt die Bedürfnisse aller Profis, seien es Videoredakteure, Kreativagenturen oder einfach nur erfahrene Spieler auf der Suche nach einem Server mit stabilen Backbones, der mehrere Games an einem einheitlichen Ort vorhalten kann.

Erhältlich zu einem Preis von 94,99 ohne MwSt./Monat ohne weitere Verpflichtung und inklusive Einrichtungsgebühren bietet IKOULA auch für den AGILE XXL Pro v2 sämtliche Garantien, darunter einen technischen Rund-um-die-Uhr-Support sowie getestete, zertifizierte Komponenten, die für die Laufzeit des Dienstes zugesichert werden. Zudem stehen Managed Services für die Verwaltung und Wartung der Infrastruktur zur Verfügung, um Unternehmen auch in technischer Hinsicht zu entlasten.

Weitere Informationen zu diesem neuen Produkt finden Sie auf unserer Website

Über IKOULA

IKOULA, seit 1998 Vorreiter der Cloud in Frankreich, besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich (Reims und Laon) sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch einen Teil der Unternehmens-DNA bildet, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie bei ihren Geschäftsaktivitäten beraten und zur Seite stehen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

