LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für HeidelbergCement von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die meisten europäischen Baustoffkonzerne hätten einen guten Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Christian Korth in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im April dürften die Absatzvolumina wegen der Corona-Krise ihren Tiefpunkt erreicht haben. Das neue Kursziel für die Aktie basiere auf der gestiegenen Liquidität./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0006047004

