Im Corona-Crash erwischte es auch die Sohu.com-Aktie (A2JNBW) kräftig. Im Laufe des Shutdown erkannten die Marktteilnehmer aber, dass die Krise zu einem höheren Kundeninteresse führte. Gefragt war vor allem die Gaming-Page 17173.com, die sich in China großer Beliebtheit erfreut. Aber auch das Spiel Tian Long Ba Bu (TLBB) wurde via Download stark nachgefragt. So erholte sich der Titel schnell. Wir sagen, warum das Papier auch jetzt eine Anlageidee für spekulative Investoren sein kann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...