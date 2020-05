Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister, darunter Gernot Blümel (ÖVP), werfen am Dienstag einen Blick zurück auf die bereits getroffenen Maßnahmen zur Bewältigung der ökonomischen Folgen der Coronakrise. Erst nach dem neuen Vorschlag der EU-Kommission zum nächsten mehrjährigen EU-Budget und dem Wiederaufbaufonds wird es um die nächsten Schritte gehen, hieß es am Montag in Ratskreisen in Brüssel. Des ...

