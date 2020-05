Die Erholung der Aktien von Thyssenkrupp hat am Montag Nahrung von neuer Fantasie für die Stahlsparte erhalten. Sie kletterten im MDax phasenweise um mehr als 8 Prozent, bevor der Schwung zuletzt nachließ: die Papiere notierten noch 3,5 Prozent im Plus bei 4,56 Euro. In der Vorwoche hatten die Papiere noch nahe der 4-Euro-Marke und damit auf...

