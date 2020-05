ROSTOCK (dpa-AFX) - Seit diesem Montag können die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern wieder für einheimische Gäste öffnen. Einer Umfrage des Landestourismusverbands zufolge werden knapp die Hälfte der Betriebe diese Möglichkeit nutzen. Wie die Geschäftsführerin des Verbands Mecklenburgischer Ostseebäder, Anett Bierholz, am Montag sagte, nutzen viele Häuser diese Woche auch zur Vorbereitung auf den eigentlichen Neustart kommende Woche, wenn die Urlauber aus anderen Bundesländern anreisen dürfen. Viele Hoteliers hätten ihre Mitarbeiter nun aus der Kurzarbeit herausgeholt. Es gebe wegen der umfangreichen Vorschriften zur Sicherheit der Gäste und auch der Mitarbeiter selbst sehr viel vorzubereiten.



So seien Wege in den Hotels neu einzurichten, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Auch das Frühstücksbuffet müsse neu organisiert werden, die Gäste würden künftig von den Mitarbeitern bedient. Auch Fitnessbereiche müssten neu gestaltet werden./mgl/DP/stw

