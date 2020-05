marktEINBLICKE um 12: Großer Optimismus in den USA - McDonald's vor dem Turnaround?

US-Notenbankchef Powell sieht gute Chancen darin, dass es im dritten Quartal für die US-Wirtschaft wieder nach oben gehen wird. Als Reaktion darauf zogen die US-Futures in der Nacht kräftig an. Auch der DAX bekommt deutlichen Kursauftrieb. Am Montagmittag liegt der Index zeitweise mit knapp 3 Prozent Kursgewinn vorne.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +2,7% 10.748 MDAX +1,7% 23.657 TecDAX +2,0% 2.976 SDAX +2,9% 10.539 Euro Stoxx 50 +2,2% 2.832

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) und Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Im Fokus stand am Montagmittag auch die Aktie von McDonald's (WKN: 856958 / ISIN: US5801351017) die zeitweise um rund 1 Prozent zulegen konnte. Die Coronavirus-Krise führte in den vergangenen Wochen zu kräftigen Umsatzeinbußen. Trotzdem konnte sich die im Dow Jones notierte Aktie zuletzt wieder deutlich vom März-Kurseinbruch erholen. Viele Anleger setzen darauf, dass der Weltmarktführer im Gastronomiebereich schon bald wieder an die vorangegangenen historischen Kurshöchststände anknüpfen kann.

