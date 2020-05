Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 31. Mai 2020, 17.55 UhrZDF.reportageRobben, Schnaps und keine GästeHelgoland in der KriseFilm von Torsten MehltretterDer rote Felsen im Meer - im Sommer ist Helgoland ein echterUrlaubermagnet. Doch seit Corona herrscht auf der Insel ungewohnteRuhe.Denn in der Hochsaison fertigen die gut 1500 Helgoländernormalerweise bis zu 4000 Tages- und 2000 Übernachtungsgäste ab.Jetzt aber dürfen die Gäste nicht mehr kommen - wegen derCorona-Beschränkungen.Eigentlich erledigt Sven Köhn spätestens ab April drei Jobs parallel.Er bringt mit seinem Börteboot die Tagesgäste von denAusflugsschiffen an Land, versorgt als Hummerfischer einigeRestaurants der Insel mit den Schalentieren, und er steuert diekleine Fähre, die Nachbarinsel und Hauptinsel verbindet. "Damit wirdie ganzen Urlauber und Tagestouristen bewältigen können, muss jederhier ein bisschen mehr machen - sonst funktioniert das Ganze nicht",erklärt er.Zollfreier Einkauf lockt die Tagesgäste schon seit Jahrzehnten imgroßen Stil auf die Insel, die einzigartige Natur zieht dieÜbernachtungsgäste an. Doch jetzt während der Corona-Pandemie liegtalles auf Eis. Und das, obwohl kein einziger Bewohner Helgolands dieKrankheit bisher hatte. Doch weil im Falle eines Falles dieVersorgung von COVID-19-Patienten auf der Insel nicht im nötigenUmfang möglich wäre und die kleine Klinik auf der Insel schnell anihre Grenzen käme, gelten Sonderbeschränkungen für Helgoland undviele andere Inseln Deutschlands. Auch ein weitreichendesAnreiseverbot gehört dazu. Weder Tagesgäste noch Langzeiturlauberoder Zweitwohnungsbesitzer dürfen auf die Insel. Der Corona-Lockdowntrifft die Insel hart.Heiko Ederleh ist der Transportprofi auf der Insel. Noch hat er seineMitarbeiter nicht in Kurzarbeit geschickt. Auf drei zusätzlicheSaisonkräfte aber wird er in diesem Jahr wohl verzichten müssen. DerTransportprofi hat sonst alle Hände voll zu tun, um Nahrungsmittel,Post, neue Möbel, die Waren der zahlreichen Duty-Free-Shops oder dieGepäckstücke der Urlauber von den Schiffen auf der ganzen Insel zuverteilen. Seine Lieferungen halten die Insel am Laufen. Doch stattder täglichen fünf Schiffe kommt jetzt nur noch eins - und das auchnur noch zweimal die Woche. Mit Waren, die den Eigenverbrauch derHelgoländer abdecken. Die hat Heiko schnell verteilt - meist ohneHilfe. Sein Glück: Auch die Windkraftbranche nimmt seine Dienste inAnspruch. Und die drei Betreiber von unterschiedlichen Windparksdürfen in der Krise weiterarbeiten. Jetzt halten sie Heiko überWasser.Ganz gelassen nimmt Rangerin Ute Pausch die neue Situation. "Für dieNatur ist das eine Atempause." Aber auch ohne Corona ist Helgolandein Naturparadies, findet die 49-Jährige, die vor allem wegen dereinzigartigen Tierwelt auf die Insel kam. Pausch sorgt dafür, dasssich die zwei Robben-Arten, die an den Stränden der Insel leben, unddie Menschen nicht ins Gehege kommen. Auch wenn das ab April, wenndie Gästezahlen steigen, eigentlich unmöglich ist. Im Frühling 2020aber können die Kegelrobben ihren Nachwuchs ungestört großziehen. Siesind die Profiteure der ungewohnten Ruhe.Für die meisten menschlichen Inselbewohner ist die Pause dagegenexistenzbedrohend. Deswegen hat eine Wirtschaftsinitiative der Inseleine Lockerung der Insel-Isolierung gefordert. Man sei bereit,"vieles auf der Insel umzustrukturieren und neue Hygienevorschriftenund Abstandsregelungen zu akzeptieren", heißt es in dem Schreiben,das die Verfasser sowohl an die schleswig-holsteinischeLandesregierung als auch an die Bundesregierung geschickt haben. Dennvielen steht das Wasser längst bis zum Hals.So wie Sven, der auch noch Gästezimmer vermietet. In einem Haus, daser über einen Kredit finanziert. Doch da er sowohl seine Vermietungenals auch die Hummerfischerei nur im Nebenberuf ausübt, stehen ihmdafür keine Hilfsgelder zu. Aber der Kredit läuft weiter. Und Hummernehmen ihm die Helgoländer auch nicht ab. Die leisten sich in ersterLinie gut betuchte Übernachtungsgäste - als Urlaubsschmankerl.Die Reportage verdeutlicht, wie sehr die auf Tagesgäste und Urlaubereingespielten Inselbewohner unter der auferlegten Ruhephase leidenund wie existenzbedrohend die Schutzmaßnahmen für eine ganze Gemeindesein können. Denn hier können die Einwohner nichts machen außerabwarten. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4599724