Unterföhring (ots) -- Wahlweise auf Deutsch oder im Original ab 20. Mai auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Gop und über Sky Q auf Abruf- Miniserie nach dem Roman "Verschwörung gegen Amerika" von Philip Roth- Mit Winona Ryder, John Turturro, Zoe Kazan und Morgan Spector in den Hauptrollen- Trailer zum Download: https://we.tl/t-CgY8suW3NO "The Plot Against America" spielt in einer alternativen amerikanischen Geschichte und handelt von einer jüdischen Familie und den Auswirkungen auf sie, die der politische Aufstieg von Charles Lindbergh verursacht. Die sechsteilige Miniserie von David Simon ist ab 20. Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original jeweils mittwochs um 20.15 Uhr mit wöchentlich einer Episode auf Sky Atlantic HD zu sehen.Über "The Plot Against America":New York 1940: Der politische Außenseiter und vom Volk als Held verehrte Pilot Charles Lindbergh stellt sich als Gegenkandidat des amtierenden US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vor. Für die jüdische Enklave Weequahic im New Yorker Bezirk Newark eine fürchterliche Vorstellung. Lindbergh verspricht, Amerika aus dem Krieg in Europa herauszuhalten, dass er neutral gegenüber den alliierten Kräften und dem Nazi-Regime agieren möchte. Er beschuldigt die amerikanischen Juden Unruhestifter zu sein und die wahren amerikanischen Werte zu untergraben. Die antisemitischen und fremdenfeindlichen Parolen Lindberghs treffen den Nerv vieler Amerikaner, die sich zunehmend abweisend gegenüber Außenseitern verhalten. Von dieser politischen Stimmung ist auch die Familie Levin betroffen. Herman (Morgan Spector) erwartet eine berufliche Beförderung und erwägt mit seiner Familie in eine andere Gegend zu ziehen. Doch seine Ehefrau Bess (Zoe Kazan) möchte in dieser politischen Lage ihrer Kinder zuliebe die Geborgenheit in der jüdischen Gemeinschaft nicht missen. Ihre Schwester Evelyn (Winona Ryder) hingegen freundet sich mit dem distinguierten Rabbi Lionel Bergelsdorf (John Turturro) an, der ein Befürworter Lindberghs ist.Die sechsteilige Miniserie stammt vom "The Wire"-Team David Simon und Ed Burns und basiert auf dem Roman "Verschwörung gegen Amerika" von Philip Roth, der, aus der Sicht einer jüdischen Familie, eine bewegende Geschichte über die Vereinigten Staaten, die sich in Richtung Totalitarismus und Intoleranz bewegt, erzählt. "Dass der Roman bereits 2004 veröffentlicht wurde, lässt ihn nicht weniger weitsichtig erscheinen", meint Simon. "Roth hat uns gewarnt, dass es hier passieren könnte - und es kann." David Simon und Ed Burns schrieben das Drehbuch und produzierten die Serie. Zum namhaften Cast gehören Winona Ryder als Evelyn Finkel, Zoe Kazan als ihre jüngere Schwester Elizabeth "Bess" Levin, Morgan Spector als Herman Levin, der stolze und meinungsstarke Ehemann von Elizabeth, sowie John Turturro als konservativer Rabbi Lionel Bengelsdorf, der die Gunst der Stunde nutzt, um zu einer Schlüsselfigur innerhalb Lindberghs Administration zu werden.Facts:Originaltitel: "The Plot Against America", 6 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2020. Showrunner: David Simon, Ed Burns. Produzenten: David Simon, Ed Burns, Nina K. Noble, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg, Joe Roth and Jeff Kirschenbaum. Regie: Minkie Spiro. Darsteller: Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, John Turturro, Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis, David Krumholtz, Michael Kostrof .Ausstrahlungstermine:Ab 20.05.2020 immer mittwochs um 20.15 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD, wöchentlich eine Episode. Ab 20.05.2020 immer mittwochs um 20.15 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD, wöchentlich eine Episode. Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie (http://www.sky.de/serie) sowie auf www.facebook.com/SkySerien (http://www.facebook.com/SkySerien) und www.instagram.com/skyserien (http://www.instagram.com/skyserien).Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 