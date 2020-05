Karlsruhe (ots) - Im Zuge strenger Kontakteinschränkungen und rarer Kulturerlebnisse verändert sich auch das Unterhaltungsprogramm. Der Mensch sucht und braucht weiterhin Inspiration und Information. Ergo: Es wird wieder mehr gelesen. Ein Trend, den Ulla Strauß von United Kiosk bestätigt: "Die Besucherzahlen auf unserer Plattform sind seit dem Lockdown gestiegen, bis zum Doppelten der Vergleichszahlen vorher."United Kiosk bietet mehr als 10.000 Titel aus dem Magazinbereich und von Tages- oder Wochenzeitungen an, die über die Plattform als Einzelausgaben oder im Abo erworben werden können - sowohl digital als auch gedruckt. Regelmäßig wechseln verschiedene Rabatt-Angebote quer durch das Sortiment, eine News-Flatrate mit Zugriff auf mehr als 700 Zeitschriftentitel ist im Monat bereits für 9,90 Euro erhältlich. Von Special Interest bis Yellow Press findet hier jeder seine Lieblingslektüre.Mit wenigen Klicks auf digitale Entdeckungsreise gehenAuflagen und Erlöse aus digitalen Produkten erleben einen stetigen Zuwachs, Digital-Plattformen sind inzwischen ein fester Bestandteil der Vertriebsstrategie. United Kiosk etabliert sich dabei im Zukunftsfeld der digitalen Abos an der Spitze und ist als Drittplattform für deren Vertrieb bei Verlagen sehr beliebt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Magazins Der Neue Vertrieb (DNV) für Presse-Marketing und -Verkauf. Ulla Strauß vom Vorstand der United Kiosk AG ist überzeugt, dass sich diese Entwicklung erfolgreich fortsetzen wird: "Im Sommer 2020 wird vieles anders - was bleibt, ist der Wunsch, den Alltag einmal abzustreifen. Für solche Momente passt United Kiosk NEWS perfekt: Mehr als 700 digitale Magazine für jeden Lesegeschmack sorgen immer und überall für angenehme Zerstreuung."Über United Kiosk AGDie 2001 gegründete United Kiosk AG setzt sich für eine besser informierte Welt ein. Das Unternehmen präsentiert eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird passend für jeden Lesetyp im Einzelverkauf, Abonnement, als Einzelartikel oder auf der Streaming Plattform United Kiosk NEWS angebotenPressekontakt:United Kiosk AGCAS-Weg 1-576131 Karlsruhe+ 49 721 9638-939vanessa.kaiser@United-Kiosk.deOriginal-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127048/4599737